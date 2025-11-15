Vídeo: Operação Bocaiúva da PMA desmonta quadrilha de tráfico de animais em Bodoquena

A Polícia Militar Ambiental de Miranda prendeu quatro pessoas e desarticulou uma quadrilha especializada no tráfico de animais silvestres durante ação da Operação Bocaiúva, nesta sexta-feira (15), em Bodoquena (MS). A equipe apreendeu animais nativos mantidos irregularmente, dois veículos e diversos equipamentos usados na captura, além de aplicar multas que somam R$ 65 mil.

A ação começou após denúncia sobre captura ilegal de fauna na área de um balneário rural. No acesso ao local, os policiais abordaram um veículo com quatro ocupantes em atitude suspeita. Dentro dele, foram encontrados rádios comunicadores, lanternas, estilingue e cordas, sem explicação consistente. A equipe seguiu com o grupo até o balneário, onde constatou a prática do crime.

No local, estavam uma cobra e um lagarto verde dentro de garrafas plásticas de 5 litros, além de duas aranhas-caranguejeiras guardadas em caixa de isopor e recipiente plástico. Em uma caminhonete pronta para transporte, foi localizado um filhote de macaco-prego debilitado e com sinais de desnutrição. Também foram apreendidas caixas plásticas usadas para acondicionar animais e uma gaiola artesanal com isca, montada para capturar macacos.

As investigações apontaram que o grupo atuava como organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre quem capturava os animais, quem financiava a operação e quem realizava o transporte até compradores no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais.

Os quatro suspeitos receberam voz de prisão em flagrante por crimes ambientais e foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Bodoquena. Além dos materiais e veículos apreendidos, cada um foi multado em R$ 16.250, totalizando R$ 65 mil.

Os animais resgatados, entre aranhas, cobra e lagarto, estavam saudáveis e foram devolvidos à natureza. Já o filhote de macaco-prego foi encaminhado ao Pelotão Ambiental de Miranda para cuidados veterinários e será transferido ao CRAS para reabilitação.

