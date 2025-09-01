Picadinho humano para viagem! Corpo é encontrado esquartejado dentro de mala na rodoviária

Partes de um corpo humano foram encontradas dentro de uma mala em um guarda-volumes da Estação Rodoviária de Porto Alegre. O achado foi feito na manhã desta segunda-feira (1°).

Conforme as informações divulgadas pelo g1, a delegada Raissa Araujo detalhou que o corpo estaria no local desde 20 de agosto, ou seja, há quase duas semanas. Hoje pela manhã, os funcionários acionaram as autoridades após sentirem cheiro forte.

"É uma mala rígida, preta, estava bem fechada com um cadeado. A pessoa deixou nominal para outra pessoa retirar, e agora no fim de semana, por causa do calor, começou a exalar cheiro ali dentro, e hoje estava insuportável. Tentei contato com os dados que tinham passado, mas não consegui nenhum contato, até para poder descartar", conta Henrique Zamora Rodrigues, supervisor do setor de guarda volumes da rodoviária.

Rodrigues conta que a mala foi levada para um local de descarte de lixo por conta do cheiro:

"Fomos abrir, quebrei o cadeado, estava com vários sacos plásticos preto e vimos um tronco, que não era de animal, e acionamos a polícia na hora. Retiraram o corpo e o cheiro segue ali no ar", diz.

O local foi isolado para o trabalho da perícia.

