Polícia investiga professora por torturar criança de 8 anos em escola de Anastácio

A menina teve o pé cortado com um cortador de unha e foi ameaçada pela profissional

29 agosto 2025 - 17h51Brenda Assis
A vítima passou por atendimento psicológico A vítima passou por atendimento psicológico   (Reprodução/A Princesinha News)

Uma professora da Escola Municipal Josefa Maria da Conceição – Dona Zefa, localizada na Rua Adair Goulart Martins, no Jardim Campanário, em Anastácio, está sendo investigada por maus-tratos contra uma menina, de apenas 8 anos.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site A Princesinha News, a mãe procurou a Polícia Civil explicando que sua filha passou a apresentar mudanças bruscas de comportamento, recusando-se a ir à escola e chorando constantemente. Em uma das ocasiões, ao ir para a instituição de ensino, a pequena chegou a urinar na roupa, demonstrando medo de ir para a aula.

Ela então explicou para as autoridades que a menina teve a sola do pé cortado com um cortador de unhas. Além disso, a professora ameaçava cortar sua língua caso ela contasse algo para os pais. 

Ainda segundo o registro policial, a mulher procurou um atendimento psicológico para a filha, onde ela descobriu que a criança apresentava sinais graves de trauma. Ela passou por passou por exame de corpo de delito e já foi ouvida oficialmente.

Ainda segundo o site, o Conselho Tutelar acompanha o caso e a Polícia Civil investiga a denúncia. A Secretaria Municipal de Educação ainda não se manifestou publicamente sobre o ocorrido. 

