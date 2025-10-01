Menu
Polícia

Policial militar da reserva tenta matar ex-esposa a tiros em Campo Grande

Ele queria tomar o celular da vítima a todo custo para acessar as conversas dela

01 outubro 2025 - 09h11Luiz Vinicius
Caso foi registrado na DeamCaso foi registrado na Deam   (Divulgação/Sejusp)
O policial militar da reserva, Misael Vallejo de Souza Filho, de 62 anos, tentou matar sua ex-mulher, de 51 anos, a tiros na tarde desta terça-feira, dia 30 de setembro, no cruzamento da Avenida Grande Floresta com a Rua Anacá, no Vila Moreninha, em Campo Grande.

Ele cometeu o atentado contra a vítima, após tentar tomar o celular dela e acessar as conversas. O objetivo dele, segundo consta no boletim de ocorrência, era saber quem viajou com a mulher para uma cidade do interior.

Ainda conforme o registro, a mulher e o homem foram visto em uma discussão e foram apartados por alguns populares. Em determinado momento, o policial militar sacou uma arma e efetuou três disparos, sendo o último em direção a ex-companheira, acertando o pé dela.

A vítima conseguiu caminhar até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, enquanto o suspeito fugiu do local em um veículo. A Polícia Militar conseguiu conversar ainda com a vítima na unidade de saúde e coletou alguns detalhes antes dela ser transferida para a Santa Casa.

Ela contou aos militares que o ex-marido tentou ter acesso ao celular dela para saber que seria a pessoa que o acompanhou em uma viagem para o interior do estado. Como o militar da reserva demonstrava agressiva, pedestres interviram na situação, conforme relato da mulher.

A bala ficou alojada no pé esquerdo da vítima. O suspeito foi procurado na residêncai onde morava, no entanto, não foi localizado e segue sendo procurado.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

