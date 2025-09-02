Policial penal morre após sentir fortes dores na cabeça em Campo Grande

A policial penal Marli Josefa do Nascimento Ortega, de 58 anos, morreu no começo da noite desta segunda-feira (1°), após sentir fortes dores na cabeça, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a servidora estava dirigindo no momento do ocorrido, quando começou a sentir as dores e parou o veículo próximo ao Terminal Guaicurus, pedindo socorro na rua.

Populares que passavam pelo local prestaram auxílio e encaminharam ela até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, que ficava próximo de onde a vítima parou o veículo.

Ela deu entrada na unidade de saúde, recebeu os primeiros atendimentos, mas pouco tempo depois, ela não teve mais resposta e a equipe médica declarou o óbito de Marli. O marido dela esteve na delegacia relatando o caso.

Na Polícia Civil, o registro foi feito como morte natural.

Através das redes sociais, a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), lamentou o ocorrido e explicou que a policial era lotada no Estabelecimento Penal Feminino "Irmã Irma Zorzi".

"Marli ingressou na carreira penitenciária em 22 de setembro de 1995, e deixou marcada na história da instituição sua contribuição e profissionalismo, nesses 30 anos de serviços prestados", destacou a nota.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também