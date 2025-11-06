PRF apreendeu mais de 1 tonelada de droga em perseguição contra dois carros na Capital

Saiba Mais Polícia Perseguição termina com carro com drogas quebrando portão de churrascaria na Capital

Pelo menos duas pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta quinta-feira, dia 6 de novembro, durante uma perseguição a dois veículos carregados com drogas, em Campo Grande.

Enquanto um Honda HR-V perdeeu o controle e destruiu o portão de uma churrascaria na Avenida Gunter Hans, outro veículo, um Fiat Siena, capotou na tentativa de realizar manobra em uma rotatória.

Segundo detalhes da PRF, equipes realizavam uma fiscalização na saída para Sidrolândia, quando avistaram os dois carros já citados em informações de suspeita de tráfico. Foi dada ordem de parada, mas ambos os condutores ignoraram a sinalização e fugiram.

A equipe iniciou o acompanhamento tático, que seguiu até o perímetro urbano da capital. Como dito anteriormente, os dois veículos acabaram se acidentando na perseguição. Apesar dos acidentes, nenhum dos suspeitos se feriu. Os dois foram detidos no local.

Durante a vistoria, os policiais descobriram que ambos os veículos utilizavam placas falsas. No Honda/HR-V, que possuía registro de roubo e furto, foram encontrados 439 quilos de maconha, enquanto o Siena, transportava 910 quilos da droga.

Os presos confessaram que haviam recebido os carros carregados em Ponta Porã e que fariam a entrega em Campo Grande. O condutor do Siena tinha um mandado de prisão em aberto.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Perseguição termina com carro com drogas quebrando portão de churrascaria na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também