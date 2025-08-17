Rapaz morre após ser esfaqueado em confusão no Paulo Coelho Machado

Rapaz, de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi assassinado na madrugada deste domingo (17), após ser atingido com golpes de faca, tipo peixeira, no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. O suspeito do crime, identificado como 'Bigode', fugiu do local.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a irmã relatou para as autoridades que a situação aconteceu em uma conveniência, quando o suspeito passou a causar confusão enquanto algumas garotas ingeriam bebida alcoólica.

Ainda conforme a versão da mulher, essas garotas residiam em um "barraco" que chegou a ser queimado e que a briga também teria provocado por essas garotas.

Porém, o irmão da testemunha teria saído da residência para verificar o que estava acontecendo, quando o suspeito foi para cima do rapaz e provocou os golpes de faca, atingindo a região do tórax.

A irmã da vítima ainda disse que alguém, no meio da confusão, teria gritado "Bigode, pega seu primo e vaza daqui". O rapaz atingido pelas facadas chegou a ser socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas morreu na unidade.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe. O caso foi registrado como homicídio simples.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também