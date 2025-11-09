Menu
Polícia

'Robinho' é preso sob acusação de matar homem com várias facadas em Água Clara

Além das facadas, suspeito teria degolado Jorge Viana

09 novembro 2025 - 11h15Luiz Vinicius
Robinho foi preso em flagranteRobinho foi preso em flagrante   (Diário Popular)

Foi preso ainda durante o sábado, dia 8 de novembro, Robson Lhamas, de 32 anos, conhecido como 'Robinho', acusado de assassinar Jorge Viana, de 35 anos, com várias facadas durante a madrugada em Água Clara - a 192 quilômetros de Campo Grande.

O crime chocou a cidade devido à brutalidade do agressor, que além de esfaquear a vítima várias vezes, teria degolado Jorge.

Segundo o site Diário Popular, a Polícia Civil tomou conhecimento do suspeito ainda pela madrugada e durante a manhã, divulgou o cartaz de procurado para receber informações sobre o paradeiro de Robinho.

Com o passar das horas, os policiais continuaram nas diligências e conseguiram localizar Robson, que não ofereceu resistência durante a prisão.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante por homicídio qualificado.

A Polícia Civil ainda vai apuar as circunstâncias e a motivação do crime.

