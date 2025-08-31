Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo

Saiba Mais Polícia AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital

Edvaldo Galeano Urunaga, de 45 anos, foi assassinado de forma brutal após uma discussão envolvendo um saco de lixo jogado. Os dois suspeitos são os sobrinhos da vítima, identificados como Kenedy Deivid Pantaleão Ferreira e Keterson Fernandes Gimenes, ambos de 22 anos, que fugiram e estão sendo procurados.

O crime, ocorrido no final da tarde deste sábado (30), aconteceu justamente na residência onde a pequena Emanuelly Moura, de 6 anos, morava na Vila Taquarussu.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima teria reclamado sobre um saco de lixo deixado no corredor que dá acesso a casa - fato que também teria sido relatado por uma vizinha, que chegou a questionar sobre a existência do objeto.

A situação chegou ao conhecimento de outra familiar, que teria dito: "Não sei de lixo não, a gente tá aqui de luto, não sei de lixo não e para de dar nojo". A resposta gerou uma breve discussão e que posteriormente envolveu a filha da mulher que pediu para Edvaldo 'não dar nojo'.

Em determinado momento, a vítima saiu de moto e retornou acompanhado de um rapaz e passou a ameaçar uma das pessoas, porém, Kenedy ao perceber a situação, pegou um pedaço de madeira e desferiu um golpe na parte de trás da cabeça de Edvaldo e posteriormente, pegou um facão e também desferiu mais golpes no local.

Keterson, vendo o crime, também pegou o facão e desferiu mais golpes contra a vítima, que teve a cabeça decepada. Após o homicídio, a dupla fugiu e até o momento não foi localizada.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também