Menu
Menu Busca domingo, 31 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Polícia

Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo

Uma das envolvidas na 'briga' chegou a questionar o assunto. "A gente tá aqui de luto, não sei de lixo não"

31 agosto 2025 - 08h11Luiz Vinicius
Vítima era conhecida no bairroVítima era conhecida no bairro   (Redes Sociais)

Edvaldo Galeano Urunaga, de 45 anos, foi assassinado de forma brutal após uma discussão envolvendo um saco de lixo jogado. Os dois suspeitos são os sobrinhos da vítima, identificados como Kenedy Deivid Pantaleão Ferreira e Keterson Fernandes Gimenes, ambos de 22 anos, que fugiram e estão sendo procurados.

O crime, ocorrido no final da tarde deste sábado (30), aconteceu justamente na residência onde a pequena Emanuelly Moura, de 6 anos, morava na Vila Taquarussu.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima teria reclamado sobre um saco de lixo deixado no corredor que dá acesso a casa - fato que também teria sido relatado por uma vizinha, que chegou a questionar sobre a existência do objeto.

A situação chegou ao conhecimento de outra familiar, que teria dito: "Não sei de lixo não, a gente tá aqui de luto, não sei de lixo não e para de dar nojo". A resposta gerou uma breve discussão e que posteriormente envolveu a filha da mulher que pediu para Edvaldo 'não dar nojo'.

Em determinado momento, a vítima saiu de moto e retornou acompanhado de um rapaz e passou a ameaçar uma das pessoas, porém, Kenedy ao perceber a situação, pegou um pedaço de madeira e desferiu um golpe na parte de trás da cabeça de Edvaldo e posteriormente, pegou um facão e também desferiu mais golpes no local.

Keterson, vendo o crime, também pegou o facão e desferiu mais golpes contra a vítima, que teve a cabeça decepada. Após o homicídio, a dupla fugiu e até o momento não foi localizada.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
UPA Leblon, em Campo Grande
Polícia
Morador de rua é socorrido com várias lesões após ser espancado no Jóquei Club
Imagem ilustrativa
Polícia
Estudante é alvo de racismo em escola de Campo Grande: "Cabelo de bucha"
Terminal Guaicurus, em Campo Grande
Polícia
Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus
Casa da Mulher Brasileira, a Deam
Polícia
Com inquérito aberto, Ministério Público cobra melhorias no atendimento da Deam
Perícia, Samu e Polícia Civil estiveram no local | Imagem ilustrativa
Polícia
Dupla invade residência e executa homem com mais de 10 tiros no Santa Emília
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
O caso aconteceu nesta sexta
Polícia
Van que transportava medicamentos para Chapadão do Sul pega fogo na BR-060
A vítima passou por atendimento psicológico
Polícia
Polícia investiga professora por torturar criança de 8 anos em escola de Anastácio
Imagem Ilustrativa
Polícia
Bebê de 9 meses morreu após receber dose errada de dipirona em Paranaíba

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
Terminal Guaicurus, em Campo Grande
Polícia
Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Documentos mostram possível 'omissão' do Conselho Tutelar que poderia ter salvado Manu da morte