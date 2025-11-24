Suspeito cumpre 'promessa' e mata rapaz com golpes de faca em Aquidauana

Ronaldo Rafael Alegre Irala, de 27 anos, foi assassinado com golpes de faca durante a madrugada de domingo, dia 23, na rua Teodoro Rondon, na região central de Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande.

Ele chegou a ser socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo na unidade hospitalar.

Segundo informações do portal A Princesinha News, o suspeito, de 41 anos, já teria ameaçado 'furar' a vítima em um desentendimento anterior.

Familiares do suspeito também afirmaram que ele já havia mencionado o crime antes de fugir. Ainda conforme o site local, o agressor teria ficado com o celular da vítima.

A Polícia Civil iniciou as investigações para esclarecer a motivação do crime e prender o suspeito.

