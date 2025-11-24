Menu
Menu Busca segunda, 24 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Suspeito cumpre 'promessa' e mata rapaz com golpes de faca em Aquidauana

Indivíduo já tinha dito que "iria furar" a vítima

24 novembro 2025 - 12h23Luiz Vinicius
Viatura da PeríciaViatura da Perícia   (A Princesinha News)

Ronaldo Rafael Alegre Irala, de 27 anos, foi assassinado com golpes de faca durante a madrugada de domingo, dia 23, na rua Teodoro Rondon, na região central de Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande.

Ele chegou a ser socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo na unidade hospitalar.

Segundo informações do portal A Princesinha News, o suspeito, de 41 anos, já teria ameaçado 'furar' a vítima em um desentendimento anterior.

Familiares do suspeito também afirmaram que ele já havia mencionado o crime antes de fugir. Ainda conforme o site local, o agressor teria ficado com o celular da vítima.

A Polícia Civil iniciou as investigações para esclarecer a motivação do crime e prender o suspeito.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dinheiro foi recuperado pelo GOI
Polícia
Mulher furta R$ 154 mil de cunhado para quitar dívida da filha com agiota em Campo Grande
Brincadeira em piscina termina com criança batendo cabeça na borda em Corumbá
Polícia
Brincadeira em piscina termina com criança batendo cabeça na borda em Corumbá
Viatura Polícia Militar
Polícia
Justiça determina que Polícia Civil investigue morte de civil em ação da PM em Paranaíba
Espaço será referência nacional
Polícia
Dourados contará com a maior delegacia da Polícia Rodoviária Federal no Brasil
Antiga rodoviária de Campo Grande
Polícia
Homem é agredido com enxadada em briga generalizada na antiga rodoviária na Capital
Criança estava dentro do armário
Cidade
Arte ou descuido? Criança fica trancada em armário de banco em Paranaíba
Cristian foi preso na casa da mãe e confessou o crime
Polícia
Mulher foi morta com mais de 20 facadas desferidas pelo ex-marido em Dourados
Casa onde aconteceu o feminicídio
Polícia
Feminicídio em MS: Ex-guarda municipal é morta a facadas na frente do filho
Uma das vítimas ficou em estado grave
Polícia
Dois homens são esfaqueados durante briga em bar de Corumbá
Confusão aconteceu no estacionamento de supermercado
Polícia
Briga generalizada após acidente termina com um ferido a tiros em mercado do Aero Rancho

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande