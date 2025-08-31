Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso pelo Garras

Saiba Mais Polícia Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima

Homem, de 35 anos, identificado apenas pelas iniciais P.E.V.C, foi preso em flagrante durante a noite deste sábado (30), por uma equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco) em uma residência, na Vila Nasser, em Campo Grande.

Ele é apontado com um dos suspeitos de ter assassinado Douglas Bragatto do Amaral, de 34 anos, filho de um policial civil aposentado, no bairro Nova Lima, durante a madrugada de sábado.

Segundo informações policiais, as diligências começaram assim que a ocorrência chegou ao conhecimento da Polícia Civil.

A troca de informações entre o Garras e equipes que atenderam o local foi considerada crucial, em razão de entender que o suspeito praticou o crime em conluio com outro indivíduo, em razão de desavenças passadas.

Durante as diligências, informações foram repassadas ao Garras de que o suspeito estava em uma residência, na Vila Nasser. Ao chegarem no local, conseguiram deter o suspeito.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.



