Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso pelo Garras

O suspeito praticou o crime contra Douglas Bragatto em conluio com outro indivíduo, em razão de desavenças passadas

31 agosto 2025 - 11h44Luiz Vinicius
Policia efetuou a prisão do suspeitoPolicia efetuou a prisão do suspeito   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 35 anos, identificado apenas pelas iniciais P.E.V.C, foi preso em flagrante durante a noite deste sábado (30), por uma equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco) em uma residência, na Vila Nasser, em Campo Grande.

Ele é apontado com um dos suspeitos de ter assassinado Douglas Bragatto do Amaral, de 34 anos, filho de um policial civil aposentado, no bairro Nova Lima, durante a madrugada de sábado.

Segundo informações policiais, as diligências começaram assim que a ocorrência chegou ao conhecimento da Polícia Civil.

A troca de informações entre o Garras e equipes que atenderam o local foi considerada crucial, em razão de entender que o suspeito praticou o crime em conluio com outro indivíduo, em razão de desavenças passadas.

Durante as diligências, informações foram repassadas ao Garras de que o suspeito estava em uma residência, na Vila Nasser. Ao chegarem no local, conseguiram deter o suspeito.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Boliviano é preso em flagrante com cocaína escondida em extintor na rodoviária da Capital
Polícia
Boliviano é preso em flagrante com cocaína escondida em extintor na rodoviária da Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
UPA Leblon, em Campo Grande
Polícia
Morador de rua é socorrido com várias lesões após ser espancado no Jóquei Club
Imagem ilustrativa
Polícia
Estudante é alvo de racismo em escola de Campo Grande: "Cabelo de bucha"
Terminal Guaicurus, em Campo Grande
Polícia
Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus
Casa da Mulher Brasileira, a Deam
Polícia
Com inquérito aberto, Ministério Público cobra melhorias no atendimento da Deam
Perícia, Samu e Polícia Civil estiveram no local | Imagem ilustrativa
Polícia
Dupla invade residência e executa homem com mais de 10 tiros no Santa Emília
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
O caso aconteceu nesta sexta
Polícia
Van que transportava medicamentos para Chapadão do Sul pega fogo na BR-060

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
Terminal Guaicurus, em Campo Grande
Polícia
Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus