Vendedora de espetinho é flagrada com simulacro no centro de Campo Grande

Vendedora de espetinho, de 36 anos, foi encaminhada para a delegacia na madrugada deste domingo, dia 4, após ser flagrada com um simulacro de arma de fogo, na rua 14 de Julho, no centro de Campo Grande.

Quem teria visualizado inicialmente a "arma" foi um popular, que acionou a Polícia Militar e deteve a mulher. Ela teve alteração na conduta e chegou xingar os militares.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher também estava com sinais de embriaguez, passando a desacatar os policiais.

Antes de ser conduzida para a delegacia, ela chegou a pedir para avisar a madrinha sobre a situação, quando voltou a se alterar e novamente xingar os policiais. O marido da mulher foi encontrado e informado sobre a situação.

Na delegacia, ela foi liberada após assinar um termo de compromisso. O simulacro de pistola foi apreendido.

O caso foi registrado como desacato e porte de arma.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também