VÍDEO AGORA: Perseguição e prisão 'empaca' trânsito no Monte Castelo

Motoristas relataram lentidão intensa enquanto a Polícia Militar fazia a abordagem (Foto: Reprodução)
Uma perseguição policial terminou com um indivíduo preso, na tarde desta terça-feira (18), e deixou o trânsito totalmente parado na rotatória entre a Avenida Prefeito Heráclito José Diniz de Figueiredo e a Rua Rio de Janeiro, no Monte Castelo.
De acordo com testemunhas, o indivíduo tentou fugir da viatura, mas foi alcançado e preso pelos militares pouco depois, gerando grande aglomeração de curiosos e congestionamento na região.
Motoristas relataram lentidão intensa enquanto a Polícia Militar fazia a abordagem e controlava o fluxo de veículos.
A equipe de reportagem segue apurando mais informações sobre o suspeito e os motivos da perseguição. Novas atualizações serão divulgadas em breve. Assista:
