VÍDEO AGORA: Perseguição e prisão 'empaca' trânsito no Monte Castelo

Caso aconteceu agora a tarde na Avenida Prefeito Heráclito José Diniz de Figueiredo e a rua Rio de Janeiro

18 novembro 2025 - 18h12Taynara Menezes    atualizado em 18/11/2025 às 18h15
Motoristas relataram lentidão intensa enquanto a Polícia Militar fazia a abordagemMotoristas relataram lentidão intensa enquanto a Polícia Militar fazia a abordagem   (Foto: Reprodução)

Uma perseguição policial terminou com um indivíduo preso, na tarde desta terça-feira (18), e deixou o trânsito totalmente parado na rotatória entre a Avenida Prefeito Heráclito José Diniz de Figueiredo e a Rua Rio de Janeiro, no Monte Castelo.

De acordo com testemunhas, o indivíduo tentou fugir da viatura, mas foi alcançado e preso pelos militares pouco depois, gerando grande aglomeração de curiosos e congestionamento na região.

Motoristas relataram lentidão intensa enquanto a Polícia Militar fazia a abordagem e controlava o fluxo de veículos.

A equipe de reportagem segue apurando mais informações sobre o suspeito e os motivos da perseguição. Novas atualizações serão divulgadas em breve. Assista: 

 

