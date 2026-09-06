A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), candidata ao Senado pelo Distrito Federal, manifestou apoio ao ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), em meio à crise envolvendo o magistrado e Alexandre de Moraes. A declaração foi publicada nas redes sociais na noite deste sábado (5).

No Instagram, Michelle classificou Mendonça como um “escolhido e ungido do Senhor” e afirmou que a Igreja o apoia. Segundo ela, há pessoas que “oram, choram e se alegram” pelo ministro.

A ex-primeira-dama também afirmou que Mendonça permaneceu fiel aos seus princípios e se manteve “forte e corajoso”. “Você foi chamado para este tempo. A nossa maior alegria é saber que você é um grande e verdadeiro homem de Deus”, escreveu.

O posicionamento ocorre em meio à crise no Supremo relacionada às investigações do caso Banco Master, relatadas por Mendonça. O ministro retirou o sigilo de apurações que apontam uma relação entre Daniel Vorcaro, fundador do banco, e Moraes.

Na quinta-feira (3), Moraes pediu que Mendonça seja investigado no inquérito das fake news por suposto abuso de autoridade. Já na sexta (4), o presidente do STF, Edson Fachin, afastou Mendonça do inquérito e abriu prazo para manifestações do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do próprio ministro.