Interior
Homem agride mulher e bebê de seis meses em Dourados
Companheiro teria dado socos e chutes na vítima e golpes também atingiram a criança
Uma mulher de 30 anos e a filha dela, de apenas seis meses, foram agredidas durante um caso de violência doméstica na madrugada deste domingo (6), no Jardim Novo Horizonte, em Dourados. Segundo a vítima, o companheiro, de 31 anos, deu socos e chutes nela e também atingiu a bebê durante a confusão. O suspeito não havia sido localizado até o registro da ocorrência.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Municipal foi acionada e ao chegar no local a mulher relatou que vive com Cezar há aproximadamente um ano e que o companheiro já apresentava histórico de agressividade após consumir bebidas alcoólicas. Ela afirmou que nunca havia procurado a polícia anteriormente por medo.
A vítima contou que o casal havia saído para jantar na casa de um amigo. Na volta, Cezar teria começado uma discussão dentro do carro. Kátia estava no banco traseiro com a filha quando foi culpada pelo nervosismo do companheiro. Conforme o relato, ele deu socos na mulher, dirigiu de forma perigosa, jogou o veículo contra o canteiro central e quase atropelou pedestres.
Ao chegarem à residência, as agressões teriam continuado. Kátia afirmou que foi ofendida e ameaçada. Enquanto tentava colocar a bebê no berço para protegê-la, o homem teria desferido novos socos e chutes contra ela. Um dos golpes atingiu a criança. O suspeito também teria arremessado um tênis na direção da mulher, mas o calçado acertou a cabeça da menina, que começou a chorar.
Ainda conforme o boletim, Cezar teria quebrado móveis da casa e uma motocicleta. Quando Kátia tentou fugir, ele a perseguiu e ameaçou matar a companheira e a filha caso ela deixasse o imóvel. A mulher conseguiu escapar, pediu ajuda à mãe do suspeito e foi socorrida por uma tia dele. Depois, uma amiga levou Kátia e a bebê para a casa da mãe da vítima, onde a Guarda Municipal foi acionada.
Na delegacia, a mulher apresentou dois vídeos gravados durante as agressões. Ela informou que nem ela nem a filha apresentavam ferimentos aparentes, manifestou interesse em processar o companheiro e pediu medida protetiva de urgência.
O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados como vias de fato no contexto de violência doméstica e encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). Até a conclusão do boletim de ocorrência, Cezar não havia sido encontrado.