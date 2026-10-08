A Câmara Municipal de Campo Grande vota três projetos de lei na sessão ordinária desta quinta-feira (8), a partir das 9h. As propostas tratam da divulgação de locais com soro antiescorpiônico, do reconhecimento de uma entidade como utilidade pública e de mudanças nas regras dos Conselhos Tutelares.

Em primeira discussão, os vereadores analisam o projeto de Leinha, que prevê a divulgação e atualização permanente das unidades de saúde com estoque de soro antiescorpiônico, para facilitar o atendimento em casos de emergência.

Também será votada a proposta de Landmark que declara de utilidade pública municipal a organização Refami – Reconstituindo Famílias, que desenvolve ações sociais voltadas a crianças, jovens, mulheres e idosos.

Já em discussão única, retorna à pauta o projeto do Executivo que altera as regras disciplinares dos conselheiros tutelares e a composição da Comissão Permanente de Ética. A matéria teve pedido de vista na última sessão.

Durante a Palavra Livre, o médico Paulo Siufi Neto falará sobre emendas parlamentares destinadas à Apae de Campo Grande.

A sessão poderá ser acompanhada presencialmente, pela TV Câmara, no canal 7.3, ou pelo YouTube da Casa de Leis.