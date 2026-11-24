A vereadora Luiza Ribeiro (PT) se colocou à disposição para disputar a Prefeitura de Campo Grande nas eleições de 2028. Ao justificar a pré-candidatura, a parlamentar criticou a gestão da prefeita Adriane Lopes (PP), destacando o tempo da chefe do Executivo na administração municipal e os índices de desaprovação.

Luiza lembrou que Adriane integra o Executivo desde janeiro de 2017, inicialmente como vice-prefeita, e que, ao término do atual mandato, terá completado 12 anos na administração municipal.

“Ela acumula há bastante tempo indicadores muito expressivos de desaprovação”, afirmou a vereadora.

A parlamentar citou levantamento do Instituto Ranking que aponta que 94% de desaprovação da gestão, enquanto 3% aprovam e outros 3% não souberam ou não responderam.

Luiza também mencionou questionamentos de órgãos de fiscalização sobre a administração municipal e abordou a posição do PT favorável ao impeachment da prefeita, ressaltando que a discussão não é de caráter pessoal. “Nós vamos encontrar isso até quando? A sociedade tem o mecanismo da democracia para eleger”, declarou.

Além da petista, também já informaram intenção de pré-candidatura o deputado estadual Coronel David (PL), o senador Nelsinho Trad (PSD), o ex-candidato ao Governo do Estado Renato Gomes e o vereador Professor Juari (PSDB).