Damares assume presidência da Comissão de Direitos Humanos do Senado

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), assumiu nesta quarta-feira (19) a presidência da Comissão de Direitos Humanos no Senado, com Mara Gabrilli (PSD-SP) atuando como vice em um mandato de dois anos.

Damares afirmou que terá como foco a defesa das pessoas com deficiência e a universalidade dos direitos humanos, e que terá um mandato “sem nenhuma relativização”.

Ainda segundo a senadora, o mandato terá como norte a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecido como Pacto de San Jose da Costa Rica.

Ela ainda destacou que “sempre” defenderá a democracia.

