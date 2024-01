"Este momento marca um fato histórico", diz Viviane ao assumir a SEC

Viviane Luiza da Silva assumiu nesta quarta-feira (3), em cerimônia na governadoria, o comando da recém-criada Secretaria de Estado de Cidadania (SEC), a primeira do seu tipo no Brasil.

A nomeação de Viviane ao cargo foi oficializada hoje, em edição do Diário Oficial do Estado, e assinada pelo governador em exercício Barbosinha, que está no comando do executivo sul-mato-grossense durante as férias de Eduardo Riedel.

Viviane destacou a importância da secretaria, e apontou para o pioneirismo sul-mato-grossense ao criar a pasta, a primeira exclusivamente focada em cidadania no território nacional.

“É com imensa honra que assumo a responsabilidade de titular da Secretaria de Estado da Cidadania, este momento marca um fato histórico, a implementação da primeira secretaria de estado de cidadania dedicada exclusivamente dentro do nosso território nacional”, comentou.

A secretária ainda apontou que a secretaria “reforça o compromisso do governo de Mato Grosso do Sul de olhas as diferenças e respeita-las”. “Essa nova pasta, criada pelo governador Eduardo Riedel, reflete o compromisso [do governo] para uma vida melhor para todos, sem deixar ninguém para trás”, completou.

A pasta contará com sub-secretarias para pessoas com deficiência, povos originários de Mato Grosso do Sul, mulheres, população LGBTQIA+, pessoas idosas, juventude e igualdade racial.

“Sou fruto de escola pública, da rede estadual, e hoje conquistamos uma pasta no Governo. Essa é uma conquista coletiva. Conta com todos os cidadãos para construir um futuro melhor para todos de MS, sem deixar ninguém para trás”, finalizou a nova secretária.

Barbosinha reforçou a importância da pasta e o fato dela ser a primeira de seu tipo no Brasil. “Uma tarde histórica, é a primeira secretária da cidadania que se cria no Brasil”, disse o governador em exercício.

Além de Barbosinha, o evento contou com a presença de secretários, sub-secretários e outras autoridades do Governo do Estado.

