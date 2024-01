Homem quebra vassoura no lombo da esposa durante briga em Corumbá

Homem, de 24 anos, foi preso após agredir a esposa, de 22 anos, com um cabo de vassoura e ameaçá-la com um revólver, durante a noite de domingo (7), no Bairro Jardim dos Estados, em Corumbá.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, a vítima teve que sair de casa para pedir ajuda e acionar a Polícia Militar. Em seu relato, a jovem contou aos militares que estava sem conversar com o companheiro desde uma briga que tiveram durante o sábado (6).

No domingo, depois do almoço, os dois começaram a brigar de novo. No momento da raiva, a jovem jogou um copo de suco no marido. Em seguida, ela foi agredida com um cabo de vassoura e ficou com hematomas nas pernas, além disso, o autor a ameaçou com um revólver.

Quando a polícia chegou ao local, o autor não resistiu à abordagem. O policiais chegaram a fazer buscas pelo imóvel, mas a arma mencionada não chegou a ser encontrada.

O casal foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, violência doméstica e ameaça.

