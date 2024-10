JD1TV: Riedel declara apoio a Adriane

Sem o candidato próprio do PSDB, o deputado federal Beto Pereira, no segundo turno das eleições disputando a Prefeitura de Campo Grande, o governador Eduardo Riedel decidiu declarar apoio a candidatura da prefeita Adriane Lopes (PP), em vídeo ao lado da senadora Tereza Cristina.

"Agora conversando com a Tereza, quero declarar meu voto, meu apoio à Adriane neste segundo turno, por entender que será o melhor para Campo Grande”, disse o governador. O Beto Pereira e o PSDB já haviam declarado neutralidade, no entanto, a legenda deixou os partidários liberados para apoio. Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

Adriane Lopes já tinha dado indícios da aliança no começo da semana, quando procurou o governador. “Foi o que eu fiz, procurando o governador, o qual também participei da reeleição e o partido dele teve candidato, mas, como o candidato não veio para o segundo turno, a gente tem que buscar as parcerias de quem puder nos ajudar a trabalhar por Campo Grande”, apontou Adriane Lopes. “Toda prefeita de Capital tem que ter o apoio do Governo do Estado, independente do período eleitoral”, declarou em entrevista a rádio Cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também