João Henrique diz que espera "aval de Pollon" sobre candidatura

O deputado estadual João Henrique Catan (PL) comemorou o apoio que recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro, também da mesma sigla, em uma possível candidatura para a prefeitura de Campo Grande.

Ao JD1, Catan destacou que a executiva estadual do PL tem soberania, e que aguardará um aval do presidente estadual, o deputado Pollon, antes de confirmar a candidatura. “Na situação que se encontra o município de Campo Grande hoje, uma gestão da direita para saneamento fiscal e investimentos estruturantes seria capaz de beneficiar a todos os setores da sociedade, independente da ideologia”, declarou.

Sobre manter a candidatura como puramente de direita ou abri-la para composições, o deputado afirmou que irá esperar a decisão do partido. “Vamos deixar o partido, no momento adequado, nos auxiliar neste tipo de orientação e eventual negociação”, finalizou.

