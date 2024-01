Lula oferece ajuda contra violência ao presidente do Equador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta terça-feira (23) com o presidente do Equador, Daniel Noboa, e ofereceu ajuda do governo brasileiro para enfrentar a crise penitenciária e de segurança que o país sul-americano vive.

Lula ligou para o presidente equatoriano na manhã de hoje, do Palácio do Planalto, e estava acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Segundo o Planalto, Lula demonstrou sua solidariedade à situação do país e “ressaltou que a luta contra o crime organizado é também um desafio do Brasil, nos vários níveis de governo, agravado pela porosidade e extensão das fronteiras terrestres e marítima do país”.

Durante a conversa, Lula e Noboa apoiaram a ideia que os países sul-americanos devem se unir no combate ao crime organizado, e que “o fortalecimento da integração regional é condição fundamental para a superação do problema”.

Também foi ressaltada a necessidade de coordenação com países consumidores de drogas para um combate efetivo ao narcotráfico.

Desde o início deste mês, o Equador reconhece a situação de conflito armado interno em âmbito nacional. O país vive uma das piores crises penitenciárias e de segurança pública dos últimos anos após a fuga de José Adolfo Macías Villamar, conhecido como Fito, o líder dos Los Choneros, um dos mais poderosos grupos criminosos do Equador.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também