"Mato Grosso do Sul não parou", afirma Riedel ao retomar função

Após o período de afastamento para recesso, o governador Eduardo Riedel retomou a função no Governo do Estado, nesta segunda-feira (15), e aproveitou a manhã para discutir pautas de infraestrutura com secretários estaduais.

Ainda hoje, Riedel participa de videoconferência com representantes do Governo Federal para discutir pautas estratégicas. Ao longo do dia, ele faz uma série de reuniões com secretários de Estado.

O vice-governador Barbosinha assumiu, no dia 2 de janeiro, a administração do Estado como governador. Na ocasião, a transmissão de cargo foi realizada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro, que exerceu a função de governador em exercício entre os dias 26 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro de 2024.

Barbosinha encerrou no sábado (13), a agenda de visitas como governador em exercício, período no qual esteve em onze municípios do Estado.

Em reunião com o vice-governador, Riedel agradeceu o trabalho realizado a organização para o ano de 2024. “Obrigado pela dedicação, Mato Grosso do Sul não parou e não para em momento algum. O ano de 2024 tem projetos pela frente, muitas coisas boas acontecendo. O time é isso, a gente trabalha junto, unido, pelo Estado e sociedade. E agora a gente vai dar sequência a todo o planejamento que temos feito. E vamos transformar cada vez mais a realidade, pensando na população”, disse Riedel.

“Tive oportunidade de, ao longo dos primeiros dias do ano, estar à frente do Governo. Agradeço pela oportunidade. Visitei onze municípios, 14 localidades. O governo não para e o grande sentido é dar ao governador esta confiança de que o Mato Grosso do Sul continua caminhando”, disse Barbosinha.

