Nelsinho apresenta proposta que torna obrigatória a educação financeira nas escolas

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), buscando combater o endividamento decorrente de apostas entre os jovens brasileiros, apresentou um projeto de lei que torna obrigatória a educação financeira na educação básica.

Segundo o projeto, as escolas teriam que ensinar nos primeiros anos escolares, obrigatoriamente, os alunos sobre noções de crédito, juros, orçamento familiar e consumo consciente.

“Essa formação é essencial para que os jovens possam tomar decisões mais informadas e responsáveis em relação ao dinheiro, reduzindo a atração por soluções financeiras arriscadas, como as apostas online”, afirmou o senador.

A proposta surge após o Instituto Locomotiva apontar que quase metade dos apostadores em plataformas digitais tem entre 19 e 29 anos, e que um terço deles já estão com o nome sujo. O levantamento ainda apontou que, entre 2020 e 2024, os atendimentos por vício em apostas cresceram sete vezes nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com outro levantamento, da Creditas com a Opinion Box, a pressão consumista das redes sociais também afeta os mais novos, com 60% dos brasileiros apontando que os conteúdos digitais incentivam o endividamento.

“Em Mato Grosso do Sul, o cenário se repete. Famílias endividadas enfrentam as consequências emocionais e sociais da crise — de evasão escolar a violência doméstica”, comentou.

Para Nelsinho, o projeto é um passo na caminhada para preparar as gerações futuras. “A Base Nacional Comum Curricular já reconhece a importância desse conteúdo, mas enquanto não estiver garantido em lei, continuará sendo deixado de lado. A escola precisa preparar o aluno para a vida. E parte da vida é saber lidar com dinheiro”, reforçou.

