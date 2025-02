Nelsinho assume Comissão de Relações Exteriores do Senado

Pela segunda vez, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) é eleito para presidir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), depois de sua passagem entre 2019 a 2020. Ele assumiu cargo nesta quarta-feira (19), depois de aprovação unânime do colegiado.

De acordo com o parlamentar posição irá favorecer a integração sul-americana e consolidar a Rota Bioceânica como um dos principais projetos de logística e desenvolvimento econômico do Brasil. "Essa ponte vai gerar empregos para MS, impulsionar o comércio e movimentar a economia. Vamos negociar soluções para garantir segurança jurídica e manter o cronograma da obra", reforçou o parlamentar.

A atuação de Nelsinho Trad garantiu R$ 232 milhões para a infraestrutura do corredor bioceânico, sendo R$ 154 milhões já pagos e R$ 77 milhões garantidos para 2025. Além desses recursos federais, o senador Nelsinho viabilizou R$ 1 milhão para a pavimentação de estradas vicinais em Porto Murtinho, cidade estratégica no traçado da Rota.

Durante seu primeiro mandato de presidente na comissão, levou embaixadores do Sudeste Asiático ao estado para conhecer oportunidades de investimento. Agora, pretende eliminar barreiras que dificultam as exportações sul-mato-grossenses. "Nosso Mato Grosso do Sul tem produtos de qualidade e um mercado global interessado em comprá-los. A diplomacia parlamentar pode abrir caminhos para que isso aconteça de forma mais rápida e eficiente", pontuou. A indústria da celulose também estará no radar do senador.



Durante o Seminário Internacional da Rota Bioceânica, promovido pelo Governo de MS, em Campo Grande na noite de ontem (18), o senador reforçou o seu compromisso com a conclusão e eficácia do corredor de exportação. Em seu pronunciamento, cobrou maior integração aduaneira entre os países envolvidos, ressaltando que a burocracia não pode comprometer os avanços logísticos da iniciativa. "Estarei em Brasília, como sempre estive, trabalhando para estreitarmos nossos laços e fazermos desse sonho uma realidade que beneficiará toda a nossa região", concluiu.





