Presidente do Incra em MS declara apoio à democracia

O superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Mato Grosso do Sul, Paulinho Roberto, reiterou, nesta segunda-feira (8), seu compromisso à democracia e repudia os acontecimentos de um ano atrás, quando houve a invasão e depredação dos prédios dos Três Poderes, em Brasília.

Em nota, Paulinho apontou que as manifestações ocorridas em 8 de janeiro de 2023 atentam contra o Estado Democrático de Direito e a liberdade brasileira. “As manifestações violentas, os ataques contra o patrimônio público e as instituições do povo brasileiro bem como, as reiteradas tentativas de golpe, conspiram contra o Estado Democrático de Direito mas, sobretudo contra as liberdades”, diz trecho da nota.

Ele ainda aponta para o seu compromisso com o governo e destaca a necessidade dos brasileiros trabalharem lado a lado para a reconstrução da nossa nação.

“Persistiremos na construção do Brasil Democrático, justo, solidário e para todos”, finalizou.

