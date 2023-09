PT estuda nomes para prefeitura de Campo Grande

Com as eleições de 2024 se aproximando, o diretório campo-grandense do Partido dos Trabalhadores (PT) se reuniu nesta segunda-feira (4) para definir um nome para disputar o pleito na Capital.

Os nomes cotados para representar a sigla em Campo Grande são a advogada Giselle Marques, as professoras Eugênia Portela e Bartolina Catanante e a deputada federal Camila Jara.

O nome do deputado e ex-governador Zeca do PT também aparecia na disputa, porém, ele optou por se retirar, por motivos pessoais, da disputa pela prefeitura.

Ao JD1, o presidente do diretório municipal do partido em Campo Grande, Agamenon do Prado, afirmou que o anúncio do nome foi adiado, sem previsão de quando será feita a indicação de uma representante do partido à prefeitura.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também