Sabatina JD1: Beto Pereira estará ao vivo nesta sexta-feira às 16h40

O deputado federal e candidato a Prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira (PSDB), é o convidado desta sexta-feira (9) na Sabatina do JD1, a partir das 16h40.

A entrevista vai ao ar ao vivo e pode ser acompanhada nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal.

O candidata é o segundo a passar por entrevista no estúdios do JD1. Rose Modesto, Beto Figueiró, Luso Queiroz e Ubirajra Martins são os próximos. Clique no link e confira a sabatina da canditada, prefeita Adriane Lopes.

