Turismo de MS fica entre os três melhores do Brasil em concurso de sustentabilidade

Os vencedores do Concurso Melhores Práticas ESG nos Destinos Brasileiros, idealizado pela Embratur, foram anunciados e a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC) / Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (MS) ficou em 3º lugar, atrás da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte e da Secretaria de Estado do Turismo de Alagoas.

O concurso, comandado pelo EmbraturLAB busca valorizar e incentivar as práticas sustentáveis no turismo brasileiro, promovendo a replicação dessas ações no mercado e na promoção internacional do país.

As cidades turísticas brasileiras foram avaliadas em categorias como Ambiental (E): Mudanças climáticas; Poluição; Biodiversidade e Recursos naturais. Social (S): Direitos Humanos; Diversidade e Inclusão; Saúde e Segurança e Impacto Comunitário e Governança (G): Estrutura Corporativa; Gerenciamento de Riscos; Adesão ao Pacto Global da ONU e/ou à Declaração de Glasgow para Ações Climáticas no Turismo e Certificações, acreditações e/ou premiações.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, as ações de turismo sustentável do Estado estão no caminho certo. “Em um universo de quase 50 entidades, com mais de 200 práticas inscritas, Mato Grosso do Sul ficar no Top 3 das melhores práticas ESG em destinos brasileiros só reforça um trabalho que a gente iniciou nessa agenda lá em 2022. Começamos com a certificação de Bonito carbono neutro e depois vieram todas as ações dos empreendimentos privados, a estratégia estadual para a descarbonização do turismo, enfim, é um resultado válido e sentimos que a equipe merece esse prêmio. Sabendo que estamos no caminho de transformar MS num destino mais responsável com a agenda climática definida pelo Governo para se tornar o primeiro Estado carbono neutro do país em 2030. E essa premiação mostra que estamos no caminho certo”.

Confira a lista de vencedores:

1º Lugar: Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur.

2º Lugar: Secretaria de Estado do Turismo de Alagoas.

3º Lugar: Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC) / Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (MS).

3º Lugar: Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro.

A Embratur proporcionará aos vencedores, destaque na promoção internacional do Brasil, como parte da jornada de marketing com direito a projetos documentados em vídeos, ampliando a visibilidade e credibilidade das ações.

Os vencedores ainda receberão consultoria da Embratur para desenvolver estratégias ESG, participação em campanhas de marketing e a criação de um Comitê ESG.

Ambiental, Social e Governança – ESG, que em inglês significa Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança), refere-se ao esforço de uma empresa em adotar práticas que reduzam seus impactos ambientais, promovam uma sociedade mais justa e responsável, e garantam processos administrativos eficientes e éticos.

