Vídeo: Mulher surta ao flagrar marido paquerando outra pela internet

Viralizou nesta sexta-feira (23), um vídeo onde mostra o momento exato em que a esposa flagra o marido no celular, paquerando outra mulher. O que ele havia esquecido, é que o celular estava conectado na televisão da sala.

Nas imagens podemos observar que a mulher pergunta do marido, que está deitado no sofá, o que ele estava fazendo no celular.

O marido então, tenta enganar a esposa, e diz que estava vendo coisas do trabalho. No entanto, a esposa mostra que a TV estava mostrando tudo que ele estava vendo no celular, que por sinal, era uma foto de uma moça de biquíni.

O homem chegar até a dar um ‘zoom'(aumentar a imagem) na foto, na tentativa de ver mais de perto as partes íntimas da moça da foto.

Após o flagrante, a esposa surtou e bateu no marido, porém no próprio vídeo, ela diz que ele “morreu mas passa bem”.

Veja ao vídeo:

Esposa surta após flagrar marido paquerando outra pic.twitter.com/MObX1MWlJz — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 23, 2020

