As obras são necessárias devido aos danos causados pelas chuvas que atingiram o município no início do ano

O Balneário Municipal de Bonito ficará fechado por cinco dias, a interdição começa nesta segunda-feira (20) e vai a até a sexta-feira (24) para a implantação de um novo e moderno sistema sustentável de tratamento de efluentes.

Segundo o site Bonito Informa, a Secretaria de Turismo da cidade fará a instalação que complementará as reformas efetuadas no atrativo após os sérios danos sofridos pelas chuvas no início do ano, as quais incluíram - em sua primeira fase - a reforma da ponte de acesso (semi destruída pelas chuvas), a remoção, substituição e dragagem de areia, o transporte de pedras, podas de árvores, a reforma da quadra de vôlei e o plantio de grama.

Também já foram reformados os muros e degraus de pedra às margens do Rio Formoso, os deques de madeira. As trilhas foram revitalizadas, recebendo areia, postes e cordas de isolamento novos.