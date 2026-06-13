O Brasil estreia neste sábado (13) na Copa do Mundo de 2026. A Seleção enfrenta o Marrocos às 19h (de Brasília), no Estádio de Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.

Para o primeiro compromisso no Mundial, o técnico Carlo Ancelotti escolheu o zagueiro Marquinhos como capitão da equipe. Aos 32 anos, o defensor do Paris Saint-Germain será uma das referências do time dentro de campo e comandará a defesa brasileira ao lado de Gabriel Magalhães.

A estreia, porém, acontece sem Neymar. O camisa 10 foi vetado por causa de uma lesão muscular na panturrilha direita e desfalca a Seleção na abertura da competição.

O adversário também exige atenção. Marrocos chega ao torneio credenciado pela campanha histórica na Copa de 2022, quando alcançou as semifinais. Além disso, a seleção africana venceu o último confronto entre os países, por 2 a 1, em amistoso disputado em 2023.

Mesmo com os desfalques do zagueiro Nayef Aguerd e do atacante Abde Ezzalzouli, ambos lesionados, os marroquinos contam com nomes de destaque no futebol europeu, como o lateral Achraf Hakimi, do PSG, e o meia Brahim Díaz, do Real Madrid.

A provável escalação do Brasil tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinicius Júnior e Matheus Cunha.