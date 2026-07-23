

O candidato à Presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos, aproveitou a passagem por Campo Grande na última quinta-feira (24) para apresentar a chapa de seis pré-candidatos a deputado federal por Mato Grosso do Sul. Conforme a lista obtida pelo JD1, o grupo reúne advogados, empresários e universitários com discurso voltado ao combate à corrupção, redução de impostos, segurança pública e renovação política.

Entre os nomes está o advogado e professor universitário Rodrigo Correa do Couto, especialista em Direito Constitucional, Administrativo, Empresarial e Tributário, oficial da reserva do Exército e defensor de pautas como redução de impostos, fortalecimento da segurança pública e valorização da educação.



Também integra a chapa a estudante de Direito, Kellyanne Correa, de 23 anos, que afirma atuar na defesa de mulheres, crianças e famílias, defendendo maior acesso à Justiça, educação e segurança.

Outro integrante é Lucas Vendite, acadêmico de Sistemas de Informação da UFMS, que concentra suas propostas em segurança pública, empreendedorismo, inovação e fiscalização de obras de infraestrutura. Já Mateus Quadros, contabilista e integrante do MBL, apresenta como prioridades saúde pública, mobilidade urbana, redução de impostos e fortalecimento das forças de segurança.

A chapa também conta com o engenheiro de Energia Germano Caires, formado pela UFGD, empresário do setor de energia solar fotovoltaica e ex-professor universitário. Ele atua desde 2019 no Movimento Solar Livre, participou da fundação da Associação Sul-Mato-Grossense de Energia Solar (AMSSOLAR) em 2023 e atualmente preside a Frente Sul-Mato-Grossense de Geração Distribuída (FMSGD).

Completa o grupo Maria Vitória Freitas da Cunha, que utiliza o nome de urna Mavi Cunha, estudante de Ciências Sociais e Direito, diretora política do Movimento Juventude Livre e defensora de pautas ligadas à infância, educação, segurança pública e proteção animal.

Durante a agenda na Capital, Renan afirmou que pretende construir uma bancada comprometida com o programa do partido.

Ao defender uma nova forma de relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso, Renan afirmou que "em outubro, os brasileiros vão eleger no mínimo 300 deputados corruptos". Segundo ele, esses parlamentares chegarão a Brasília "por conta da decisão espontânea e ativa do eleitor brasileiro" e sua obrigação, como presidente, será dialogar com eles para aprovar projetos de interesse do governo.