O deputado federal Vander Loubet (PT) anunciou nesta quinta-feira (24) os nomes que irão compor a chapa de suplentes de sua pré-candidatura ao Senado nas eleições de 2026. A primeira suplente será a professora e vereadora de Três Lagoas, Maria Diogo, e a segunda suplente será a professora Maju Cordeiro, ex-pró-reitora da UEMS em Dourados. As candidaturas serão homologadas durante a convenção partidária marcada para o dia 25 de julho.

Segundo Vander, a composição busca ampliar a representatividade regional no Estado, reunindo lideranças do Bolsão e da região sul de Mato Grosso do Sul.

"Tenho grande satisfação em contar com Maria Diogo e Maju nessa caminhada. São duas professoras comprometidas com a educação, com as políticas públicas e com a justiça social. Suas experiências fortalecem nosso projeto e ampliam a presença feminina na política sul-mato-grossense", afirmou.

Maria Diogo atua na educação pública, tem histórico de participação no movimento sindical e na Fetems, além de exercer mandato como vereadora em Três Lagoas. Já Maju Cordeiro construiu sua trajetória na universidade pública, onde foi pró-reitora da UEMS, destacando-se pela defesa da inclusão social, das ações afirmativas e da ampliação do acesso ao ensino superior.

As candidaturas serão homologadas em convenção no domingo (26), em Campo Grande.