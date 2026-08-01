O senador Nelsinho Trad (PSD) confirmou nesta sexta-feira (31) que desistiu de disputar a reeleição ao Senado nas eleições de 2026. Conforme o JD1 havia antecipado, o parlamentar passa a integrar a chapa do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) como primeiro suplente, reforçando o grupo alinhado com a majoritária encabeçada pelo governador Eduardo Riedel.

Até então, Nelsinho mantinha uma pré-candidatura própria ao Senado e era visto como uma alternativa de centro dentro da base governista.

Em nota publicada nas redes sociais, Nelsinho afirmou que a mudança atende a uma orientação da direção nacional do PSD e disse que a decisão foi tomada "em nome de uma grande aliança pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul". O senador também declarou que aceita o novo papel com "a consciência tranquila do dever cumprido" e reforçou que seguirá "jogando pelo time, fiel ao meu partido e, acima de tudo, dedicado a servir à população sul-mato-grossense até o último dia da minha vida pública".

O JD1 já havia informado que Nelsinho deixaria a disputa ao Senado para ocupar a suplência de Azambuja.