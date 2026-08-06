A Defesa Civil Nacional emitiu um alerta para a formação de um ciclone extratropical, chamado de “ciclone bomba” devido à previsão de impactos intensos em um curto período de tempo. O fenômeno começa a se formar nesta quinta-feira (6), associado à chegada de uma frente fria, e deve afetar principalmente a Região Sul, mas também há previsão de instabilidades em áreas do Sudeste e Centro-Oeste, incluindo Mato Grosso do Sul.



O maior impacto é esperado no Rio Grande do Sul, onde o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso vermelho, classificado como de grande perigo. A previsão indica que, até pelo menos sexta-feira (7), o estado pode registrar acumulados de chuva superiores a 100 milímetros por dia, ventos acima de 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.



Entre os riscos provocados pelo fenômeno estão alagamentos, danos em estruturas, interrupções no fornecimento de energia elétrica, prejuízos em áreas agrícolas e queda de árvores.



Além do Rio Grande do Sul, também há previsão de tempestades em partes de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, além de possibilidade de vendaval no litoral de São Paulo e na Região Sul.



A orientação da Defesa Civil é que a população fique atenta aos canais oficiais de comunicação e acompanhe os alertas enviados pelos sistemas de emergência. Os avisos podem ser recebidos por meio do Defesa Civil Alerta, SMS, TV por assinatura, WhatsApp, Telegram e Google Public Alerts.



Para receber informações por SMS, basta enviar uma mensagem com o CEP da residência para o número 40199. Também é possível solicitar alertas pelo WhatsApp da Defesa Civil Nacional, pelo telefone (61) 2034-4611.



Sistema de alerta funciona sem cadastro



O Defesa Civil Alerta utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de emergência para aparelhos localizados em áreas classificadas como de risco. Os avisos aparecem de forma destacada na tela do celular e podem emitir sons mesmo quando o aparelho está no modo silencioso.



O serviço é gratuito, não exige cadastro prévio e funciona em celulares compatíveis com sistemas Android e iOS lançados a partir de 2020, desde que estejam conectados a redes móveis 4G ou 5G. A ferramenta também não depende de pacote de dados ou conexão Wi-Fi.



As mensagens informam o tipo de risco identificado e apresentam orientações sobre quais medidas de proteção devem ser adotadas pela população.



Órgãos de defesa estão em alerta



Na quarta-feira (5), técnicos da Defesa Civil Nacional realizaram uma reunião de preparação com representantes das defesas civis estaduais e municipais e de órgãos de monitoramento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.



O encontro teve como objetivo avaliar os cenários previstos para os próximos dias e alinhar medidas de prevenção e resposta aos possíveis impactos do ciclone.



O Departamento de Preparação e Socorro (DPS) da Defesa Civil Nacional está operando em nível de alerta laranja, com equipes em funcionamento 24 horas por dia para acompanhar a situação e apoiar estados e municípios.