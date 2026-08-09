Vila Planalto
Homem é preso após agredir esposa durante suposta crise de abstinência em Campo Grande
Vítima relatou à Polícia Militar que foi atingida por socos e chutes em diferentes partes do corpo
Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na manhã deste domingo (9), no bairro Vila Planalto, em Campo Grande, após uma ocorrência de violência doméstica envolvendo a esposa, de 33 anos.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, foi recebida pela vítima. Ela relatou que o companheiro a atingiu com socos e chutes no joelho, pernas, mãos, nariz e região dos rins. Também informou estar com dor de cabeça em decorrência de um soco.
Conforme o relato da mulher, a violência teria ocorrido devido à abstinência de drogas do companheiro. Na residência, os policiais constataram que o imóvel estava todo quebrado. A vítima informou que o próprio companheiro havia causado a destruição.
O homem apresentava alguns arranhões nas costas, decorrentes da briga com a esposa. Conforme o registro, foi necessário o uso de algemas para preservar a integridade física dele e da guarnição.
No momento da prisão, o homem estava sem objetos pessoais ou documentos. A vítima informou que não poderia comparecer à delegacia naquele momento, mas que iria posteriormente.
O caso foi registrado na 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM). O suspeito deve passar por audiência de custódia.
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