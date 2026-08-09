Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na manhã deste domingo (9), no bairro Vila Planalto, em Campo Grande, após uma ocorrência de violência doméstica envolvendo a esposa, de 33 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, foi recebida pela vítima. Ela relatou que o companheiro a atingiu com socos e chutes no joelho, pernas, mãos, nariz e região dos rins. Também informou estar com dor de cabeça em decorrência de um soco.

Conforme o relato da mulher, a violência teria ocorrido devido à abstinência de drogas do companheiro. Na residência, os policiais constataram que o imóvel estava todo quebrado. A vítima informou que o próprio companheiro havia causado a destruição.

O homem apresentava alguns arranhões nas costas, decorrentes da briga com a esposa. Conforme o registro, foi necessário o uso de algemas para preservar a integridade física dele e da guarnição.

No momento da prisão, o homem estava sem objetos pessoais ou documentos. A vítima informou que não poderia comparecer à delegacia naquele momento, mas que iria posteriormente.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM). O suspeito deve passar por audiência de custódia.

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