As USFs José Tavares, na região do Segredo, e Dom Antônio, no Anhanduizinho, estarão abertas neste sábado (31), em Campo Grande, para vacinação. O atendimento será das 7h30 às 16h45, com oferta de imunizantes do calendário de rotina.

Estarão disponíveis as vacinas previstas no calendário regular, com exceção daquelas que possuem programação específica.

A população poderá aproveitar o atendimento para conferir as doses pendentes e atualizar a caderneta de vacinação.