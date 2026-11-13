O fim de semana em Campo Grande será de muita cultura, gastronomia e lazer. Entre sexta-feira (13) e domingo (15), o 6º Festival do Japão de Mato Grosso do Sul é um dos destaques da agenda, com culinária típica, oficinas e atrações culturais no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês. A programação também inclui Festival de Cinema Francês, shows gratuitos, encontros de meditação e feiras de artesanato e gastronomia.

Sexta-feira (13)

6º Festival do Japão - A cultura japonesa toma conta de Campo Grande com a sexta edição do Festival do Japão de Mato Grosso do Sul. O evento começa nesta sexta-feira e segue até domingo, com programação que reúne culinária típica, oficinas e atrações culturais.

Horário: das 10h às 22h.

das 10h às 22h. Local: Bosque Expo, Shopping Bosque dos Ipês – Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Bosque Expo, Shopping Bosque dos Ipês – Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados. Entrada: gratuita.

Circuito de Meditação Urbana - A programação desta sexta-feira também terá encontros voltados ao autoconhecimento e à saúde mental. A monja Gel Kelsang Mudita, do Centro de Meditação Kadampa (CMK) Mahabodhi, de São Paulo, conduz duas palestras gratuitas.

“Conheça o poder da mente e mude seu mundo”

Horário: das 15h às 16h.

das 15h às 16h. Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200, Centro.

Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200, Centro. Entrada: gratuita.

“Meditação e Saúde Mental”

Horário: das 19h às 20h.

das 19h às 20h. Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – Rua 26 de Agosto, 453, Centro.

Centro Cultural José Octávio Guizzo – Rua 26 de Agosto, 453, Centro. Entrada: gratuita.

A programação do circuito segue também no sábado (14), com outros encontros abertos ao público.

Banda Forrozoé – Sexta no Sesc - O projeto Sexta no Sesc recebe a banda Forrozoé, que mistura elementos do forró tradicional com referências da identidade cultural sul-mato-grossense.

Horário: 18h.

18h. Local: Sesc Sabor e Arte Camillo Boni – Avenida Afonso Pena, 3.469.

Sesc Sabor e Arte Camillo Boni – Avenida Afonso Pena, 3.469. Entrada: gratuita.

Festival de Cinema Francês - Para quem gosta de cinema, o Festival de Cinema Francês apresenta duas sessões nesta sexta-feira, na Estação Cultural Teatro do Mundo. A programação inclui os filmes “Bem-vindos à La Comédie-Française” e “Uma Menina de Ouro”.

Horários: 18h30 e 20h, respectivamente.

18h30 e 20h, respectivamente. Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177, Centro.

Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177, Centro. Entrada: gratuita.

Documentário sobre Milton Nascimento - O Sesc Teatro Prosa recebe a exibição de “Milton Bituca Nascimento” (2025), documentário dirigido por Flávia Moraes e gravado durante a turnê de despedida do cantor. A sessão encerra a Mostra Cine Sesc Presenças Negras, que destaca histórias de artistas negros por meio do audiovisual.

Horário: 19h.

19h. Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200, Centro.

Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200, Centro. Entrada: gratuita, com reserva de ingressos pela plataforma Sympla.

Sábado (14)

6º Festival do Japão - O Festival do Japão continua no Bosque Expo, com atrações culturais, oficinas e opções de gastronomia para quem deseja conhecer um pouco mais das tradições japonesas.

Horário: das 10h às 22h.

das 10h às 22h. Local: Shopping Bosque dos Ipês – Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Shopping Bosque dos Ipês – Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados. Entrada: gratuita.

Feira Sabadou - A Vila Nasser recebe mais uma opção de lazer com a Feira Sabadou. O espaço reúne expositores de gastronomia, artesanato e cultura, com entrada gratuita.

Horário: 18h.

18h. Local: Rua Alfredo Nobel, 925, Vila Nasser.

Rua Alfredo Nobel, 925, Vila Nasser. Entrada: gratuita.

Festival de Cinema Francês - A programação cinematográfica continua com a animação “O Rei e o Pássaro”, exibida na Estação Cultural Teatro do Mundo.

Horário: 16h.

16h. Local: Rua Barão de Melgaço, 177, Centro.

Rua Barão de Melgaço, 177, Centro. Entrada: gratuita.

Domingo (15)

Último dia do Festival do Japão - Quem ainda não visitou o Festival do Japão terá até domingo para aproveitar a programação no Bosque Expo. O evento reúne gastronomia, oficinas e atrações culturais em celebração à cultura japonesa.

Horário: das 10h às 22h.

das 10h às 22h. Local: Shopping Bosque dos Ipês – Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Shopping Bosque dos Ipês – Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados. Entrada: gratuita.

Feira do Bosque da Paz - A tradicional Feira do Bosque da Paz terá mais uma edição neste domingo, com opções de gastronomia, artesanato e lazer. A programação inclui apresentações musicais em dois palcos e feira de adoção de animais.

Horário: das 10h às 16h.

das 10h às 16h. Local: Rua Kame Takaiassu, Bairro Carandá Bosque.

Rua Kame Takaiassu, Bairro Carandá Bosque. Entrada: gratuita.

Festival de Cinema Francês - O festival encerra a programação em Campo Grande com a exibição do filme “A Casa das Mulheres”, na Estação Cultural Teatro do Mundo.