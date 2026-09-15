Eleição 2026
Faltando 19 dias para a eleição, veja quem é obrigado e quem pode escolher se vai votar
Eleitores de 16 e 17 anos, pessoas analfabetas e maiores de 70 têm participação facultativa, explica o TSE
Faltando 19 dias para o 1º turno das Eleições Gerais de 2026, eleitoras e eleitores devem ficar atentos às regras que definem quem é obrigado a votar, quem pode optar por participar e quem não pode se alistar na Justiça Eleitoral. De acordo com o art. 14 da Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para brasileiras e brasileiros maiores de 18 e menores de 70 anos, ressalvadas as hipóteses previstas na própria Constituição.
Voto é facultativo em três situações
A Constituição estabelece que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos.
Nesses casos, eleitoras e eleitores podem participar normalmente das eleições, desde que estejam regularmente inscritos na Justiça Eleitoral, mas não são obrigados a comparecer às urnas.
Quem não pode se alistar?
A Constituição Federal também determina que estrangeiros e conscritos, durante o período do serviço militar obrigatório, não podem se alistar como eleitores.
Como o alistamento eleitoral é requisito para o exercício do voto, essas pessoas não podem votar enquanto permanecerem nessas condições.
Confira a situação eleitoral antes da votação
Com a aproximação do 1º turno, é importante consultar a situação eleitoral e conferir o local de votação pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral.
O voto é um dos principais instrumentos de participação política e exercício da cidadania. Por isso, conhecer as regras eleitorais antes de ir às urnas ajuda o eleitor a se preparar para o dia da votação.
(*Fonte TSE)