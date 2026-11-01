O presidente Lula (PT) retomará a agenda internacional em novembro, após ser reeleito para um quarto mandato. Até dezembro, o petista participará de quatro encontros internacionais, com discussões sobre mudanças climáticas, comércio e relações diplomáticas.

A participação nos eventos foi confirmada após reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na última semana.

COP31 – Turquia

Nos dias 11 e 12 de novembro, Lula participará da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia. Durante o encontro, o Brasil passará a presidência da conferência aos turcos. O presidente também deve defender o fortalecimento das ações internacionais contra as mudanças climáticas.

Asean – Filipinas

Nos dias 14 e 15 de novembro, Lula participará da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Manila. Antes, no dia 13, fará uma visita oficial às Filipinas, com previsão de assinatura de acordos entre os países. O objetivo é ampliar as relações comerciais com a região.

Mercosul – Uruguai

A cúpula do Mercosul ocorrerá nos dias 4 e 5 de dezembro, em Montevidéu. O encontro marcará o fim da presidência temporária do Uruguai no bloco. Lula poderá se encontrar com o presidente argentino Javier Milei, em meio às tensões diplomáticas entre os dois países. Também estão em discussão questões comerciais, incluindo cotas de exportação para a União Europeia.

G20 – Estados Unidos

Em dezembro, Lula viajará à Flórida para participar da cúpula do G20, prevista para os dias 14 e 15. O evento será presidido por Donald Trump e reunirá líderes das principais economias mundiais. Apesar da presença dos dois presidentes, ainda não há reunião bilateral oficialmente agendada entre Lula e Trump.