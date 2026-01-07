Anvisa determina recall de fórmulas infantis da Nestlé

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da venda, distribuição e uso de lotes específicos de fórmulas infantis fabricadas pela Nestlé Brasil, em uma ação preventiva para proteção da saúde pública. A decisão está prevista na Resolução nº 32/2026, publicada nesta quarta-feira (7) no Diário Oficial da União.

A medida alcança produtos das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino. Segundo a Anvisa, análises apontaram risco potencial de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. A ingestão dessa substância pode causar vômitos persistentes, diarreia e letargia, condição marcada por sonolência excessiva, lentidão motora e dificuldade de resposta.

O caso faz parte de um recall internacional iniciado pela Nestlé, após a identificação da toxina em produtos ligados a uma fábrica localizada na Holanda. A empresa informou que a contaminação está associada a um ingrediente fornecido por um fornecedor global terceirizado de óleos, o que levou à ampliação do recolhimento em diversos países. No Brasil, porém, a proibição se restringe apenas a lotes específicos, não afetando toda a produção das marcas citadas.

A Anvisa orienta pais e responsáveis a verificarem atentamente o número do lote impresso na embalagem das fórmulas infantis. Caso o produto esteja entre os recolhidos, ele não deve ser consumido. A agência também recomenda que, diante de sintomas como vômitos, diarreia ou sonolência excessiva após o consumo, a criança seja levada imediatamente para atendimento médico, com a informação sobre o alimento ingerido e, se possível, com a embalagem.

Em nota, a Nestlé afirmou que não há registros confirmados de reações adversas relacionadas aos produtos incluídos no recall, em nenhuma parte do mundo. A empresa informou ainda que os consumidores que adquiriram fórmulas pertencentes aos lotes afetados devem interromper o uso imediatamente e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor para devolução gratuita e reembolso integral.

A fabricante declarou que está colaborando com as autoridades sanitárias e reforçou que segurança e qualidade dos alimentos são prioridades. Após investigação interna, a falha foi atribuída a um ingrediente de terceiro, que já foi notificado, com reforço nos protocolos de controle para evitar novos episódios.

