Menu
Menu Busca quarta, 07 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Brasil

Anvisa determina recall de fórmulas infantis da Nestlé

A agência aponta risco de toxina associada à bactéria Bacillus cereus

07 janeiro 2026 - 13h52Sarah Chaves
Produtos Nestlé suspensos Produtos Nestlé suspensos   (Produtos Nestlé suspensos Foto: Nestlé/Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da venda, distribuição e uso de lotes específicos de fórmulas infantis fabricadas pela Nestlé Brasil, em uma ação preventiva para proteção da saúde pública. A decisão está prevista na Resolução nº 32/2026, publicada nesta quarta-feira (7) no Diário Oficial da União.

A medida alcança produtos das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino. Segundo a Anvisa, análises apontaram risco potencial de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. A ingestão dessa substância pode causar vômitos persistentes, diarreia e letargia, condição marcada por sonolência excessiva, lentidão motora e dificuldade de resposta.

O caso faz parte de um recall internacional iniciado pela Nestlé, após a identificação da toxina em produtos ligados a uma fábrica localizada na Holanda. A empresa informou que a contaminação está associada a um ingrediente fornecido por um fornecedor global terceirizado de óleos, o que levou à ampliação do recolhimento em diversos países. No Brasil, porém, a proibição se restringe apenas a lotes específicos, não afetando toda a produção das marcas citadas.

A Anvisa orienta pais e responsáveis a verificarem atentamente o número do lote impresso na embalagem das fórmulas infantis. Caso o produto esteja entre os recolhidos, ele não deve ser consumido. A agência também recomenda que, diante de sintomas como vômitos, diarreia ou sonolência excessiva após o consumo, a criança seja levada imediatamente para atendimento médico, com a informação sobre o alimento ingerido e, se possível, com a embalagem.

Em nota, a Nestlé afirmou que não há registros confirmados de reações adversas relacionadas aos produtos incluídos no recall, em nenhuma parte do mundo. A empresa informou ainda que os consumidores que adquiriram fórmulas pertencentes aos lotes afetados devem interromper o uso imediatamente e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor para devolução gratuita e reembolso integral.

A fabricante declarou que está colaborando com as autoridades sanitárias e reforçou que segurança e qualidade dos alimentos são prioridades. Após investigação interna, a falha foi atribuída a um ingrediente de terceiro, que já foi notificado, com reforço nos protocolos de controle para evitar novos episódios.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pesquisa Eleitoral -
Política
Pesquisas eleitorais devem ser registradas na Justiça Eleitoral sob pena de multa
Título de eleitor
Política
Eleitores têm até 6 de maio para emitir ou regularizar o título para as eleições de 2026
Nova Lei endurece sequestro de bens em fraudes contra benefícios do INSS
Brasil
Nova Lei endurece sequestro de bens em fraudes contra benefícios do INSS
Reprodução/almarepousadaexclusiva
Brasil
Descarga elétrica em piscina mata mãe e filho em pousada de Maragogi
Palácio do Congresso Nacional
Brasil
Câmara dos Deputados abre concurso com salários de até R$ 30,8 mil
O prazo legal para o veto do presidente Lula termina em 12 de janeiro
Política
Lula pode vetar 'PL da Dosimetria' em ato simbólico neste 8 de janeiro
Droga apreendida pelo FICCO/MG -
Justiça
Justiça nega soltar homem preso em MG com 6 toneladas de maconha que saiu de MS
Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada
Justiça
STF faz ato especial para lembrar ataques do 8 de janeiro, três anos após invasões
Foto: Laboratório Cristália
Brasil
Anvisa autoriza testes clínicos de medicamento brasileiro para lesão medular
A contribuição representa 5% do novo salário
Brasil
Contribuição mensal do MEI sobe para R$ 81,05 em 2026

Mais Lidas

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Meramente ilustrativa -
Polícia
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande