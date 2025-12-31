Com prêmio histórico de R$ 1 bilhão, Mega da Virada será sorteada hoje

O concurso especial da Mega da Virada será sorteado às 22h (horário de Brasília) desta quarta-feira (31), com prêmio estimado de R$ 1 bilhão, o maior da história. As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília), em mais de 13 mil lotéricas de todo o país, pelo portal das Loterias Caixa, aplicativo oficial e também pelo Internet Banking para clientes do banco.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e no canal da Caixa no YouTube. Na aposta mínima, o bilhete custa R$ 6 e permite escolher seis dezenas entre 1 e 60. A probabilidade de acerto com esta aposta é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa.

O prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso não haja ganhador na faixa principal (seis números), o valor será dividido entre os acertadores de cinco dezenas e, se necessário, entre quem acertar quatro. Desde a criação do concurso, em 2009, 130 apostas já acertaram as seis dezenas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também