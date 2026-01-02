Menu
Primeira Superlua do ano poderá ser vista neste sábado

Fenômeno ocorre às 7h03 (horário de Brasília); Lua fica no perigeu e pode parecer "6% maior e 13% mais brilhante"

02 janeiro 2026 - 17h29Taynara Menezes

A primeira Superlua de 2026 poderá ser vista neste sábado (3), quando a Lua Cheia estará no ponto mais próximo da Terra, o chamado perigeu. A fase cheia ocorre às 7h03 (horário de Brasília) e, segundo astrônomos, o fenômeno pode deixar o satélite natural “6% maior e 13% mais brilhante do que uma lua cheia média”, embora a diferença dificilmente seja perceptível a olho nu.

A Lua esteve a 362.312 km da Terra no primeiro dia do ano. Já a menor Lua Cheia de 2026, prevista para 31 de maio, estará a 406.135 km de distância. “Todo mês, ela passa pelo Perigeu, que é o ponto mais próximo de um corpo celeste em sua órbita ao redor da Terra e também todo mês ela passa pelo ponto mais longe, que é o Apogeu. Aí, quando coincide ser Lua Cheia, quando ela está perto do Perigeu, isso é chamado de Lua Cheia de Perigeu ou Superlua, porque ela fica um pouquinho maior”, explicou o astrônomo Rodolfo Langhi, coordenador do Observatório de Astronomia da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Apesar da popularização do termo Superlua, Langhi destaca que a diferença visual é mínima para quem observa o céu casualmente. “É muito difícil. Para uma pessoa que não está muito acostumada a ficar olhando para a Lua todo dia, que não é uma pessoa que se importa muito com isso, ela não vai nem perceber diferença. Já alguém que olha sempre para a Lua Cheia e presta atenção, como os astrônomos, aí sim. Mas mesmo para a gente não é tão evidente, sabe?”. Por isso, o astrônomo considera exagerado o uso do termo, já que pode criar expectativa de que a Lua pareça “gigante” no céu.

