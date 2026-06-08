Campo Grande sedia, nesta terça (9) e quarta-feira (10), o 4º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul. O evento, realizado pela Assomasul, reunirá prefeitos, gestores e especialistas para debater a eficiência na gestão pública, tendo o avanço do saneamento básico como um dos principais eixos estratégicos.

Durante o encontro, as concessionárias Sanesul, Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal apresentarão dados sobre a infraestrutura do Estado, que já atinge 81% de cobertura de esgoto. O avanço reflete diretamente na economia dos municípios, já que dados da OMS indicam que cada R$ 1 investido no setor gera economia de R$ 4 em saúde pública.

Na Capital, a expansão da rede de esgoto saltou de 19% para 89%, resultando em uma queda de 93% nas internações por doenças diarreicas agudas, segundo a UFMS. No interior, a Ambiental MS Pantanal implantou mais de 729 quilômetros de rede entre 2021 e 2026, universalizando o serviço em 30 municípios.

A meta da concessionária é atingir 98% de universalização do esgotamento sanitário no interior de Mato Grosso do Sul até o ano de 2031. Os investimentos das empresas do grupo Aegea no Estado já somam mais de R$ 2,5 bilhões, focados na modernização, sustentabilidade e preservação dos recursos hídricos locais.