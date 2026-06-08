Saúde animal
Consultório Móvel chega ao Jardim Noroeste com atendimento gratuito até sexta-feira
Serviço da Subea oferece consultas veterinárias para cães e gatos entre os dias 8 e 12 de junho, das 8h às 13h, próximo à Escola Municipal Rachid Saldanha
O Consultório Móvel da Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) iniciou atendimento nesta segunda-feira (8) no Jardim Noroeste, em Campo Grande, onde permanece até sexta-feira (12), levando serviços veterinários gratuitos para cães e gatos da região.
A estrutura está instalada na Rua Senador Vergueiro, quadra 350, próximo à Escola Municipal Rachid Saldanha. O atendimento ocorre das 8h às 13h, com distribuição de senhas.
A ação oferece avaliação clínica dos animais, orientações aos tutores e encaminhamento para castração em clínicas credenciadas pela Prefeitura de Campo Grande.
Para ser atendido, o tutor deve apresentar CadÚnico atualizado, documento oficial com foto e comprovante de residência.
O Consultório Móvel integra as políticas públicas de proteção e bem-estar animal desenvolvidas pela Subea, levando atendimento especialmente a bairros mais afastados da região central da cidade.