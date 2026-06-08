Procurando oportunidade de aumentar sua renda? A Feira Central de Campo Grande realiza nesta quarta-feira (10), às 19h30, uma oficina gratuita de pipoca gourmet criativa, com foco em capacitação e geração de renda.

A atividade será realizada no Ponto de Cultura da Feira Central, com entrada pela Rua 14 de Julho. Durante a oficina, os participantes vão aprender técnicas de preparo, combinações de sabores e formas de apresentação que transformam a pipoca tradicional em um produto diferenciado e comercializável.

A iniciativa integra a programação cultural e gastronômica da Feira Central, que promove ações gratuitas voltadas ao empreendedorismo e à valorização da culinária local.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (67) 99110-1234.

Serviço

📅 Quarta-feira (10)

🕢 19h30

📍 Feira Central de Campo Grande – entrada pela Rua 14 de Julho

🎟️ Gratuito

📱 Inscrições: (67) 99110-1234