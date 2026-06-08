Polícia
Marido é suspeito de tentar matar esposa a facadas em aldeia de Dourados
Vítima de 41 anos pediu ajuda na casa de vizinhos e foi socorrida pelo Samu Indígena
Mulher, de 41 anos, foi esfaqueada na Aldeia Bororó e precisou ser internada no Hospital da Vida na tarde de domingo (7), em Dourados. A vítima foi socorrida com ferimentos graves na região da cabeça e no braço esquerdo, e apontou o próprio marido como o autor do atentado.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram a mulher recebendo os primeiros socorros de uma equipe do Samu Indígena.
Segundo detalhes do site Ligado na Notícia, devido ao estado de choque e à gravidade dos ferimentos, ela não conseguiu dar detalhes aos policiais sobre as circunstâncias ou o que motivou a briga.
Uma testemunha relatou que a vítima apareceu ensanguentada em sua casa implorando por socorro antes do acionamento das ambulâncias.
O caso de violência doméstica foi registrado na Depac de Dourados, e as forças de segurança fazem buscas na região para tentar localizar o suspeito.