Mulher, de 41 anos, foi esfaqueada na Aldeia Bororó e precisou ser internada no Hospital da Vida na tarde de domingo (7), em Dourados. A vítima foi socorrida com ferimentos graves na região da cabeça e no braço esquerdo, e apontou o próprio marido como o autor do atentado.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram a mulher recebendo os primeiros socorros de uma equipe do Samu Indígena.

Segundo detalhes do site Ligado na Notícia, devido ao estado de choque e à gravidade dos ferimentos, ela não conseguiu dar detalhes aos policiais sobre as circunstâncias ou o que motivou a briga.

Uma testemunha relatou que a vítima apareceu ensanguentada em sua casa implorando por socorro antes do acionamento das ambulâncias.

O caso de violência doméstica foi registrado na Depac de Dourados, e as forças de segurança fazem buscas na região para tentar localizar o suspeito.