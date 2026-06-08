Jovem, de 27 anos, procurou a Depac de Dourados nesta segunda-feira (8) para denunciar que foi vítima de importunação sexual de forma virtual.

Ela contou na delegacia que os ataques aconteceram na última sexta-feira (5) e partiram de um número de telefone com o DDD 91.

Segundo o site Dourados News, a vítima relatou aos investigadores que recebeu mensagens e mídias de cunho sexual sem o seu consentimento e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o criminoso.

O caso ganhou um novo alerta após a jovem descobrir que uma colega de trabalho também foi alvo do mesmo suspeito.

A suspeita da Polícia Civil é de que o importunador esteja escolhendo as vítimas de forma direcionada na região.